Iditarod mushers draw starting positions for Saturday start

Iditarod mushers drew their starting positions Thursday evening at the 2020 Iditarod Mushers' Banquet.

The first musher out this year will be rookie musher Martin Masicotte with bib number 2. The second musher out will be Tim Pappas with bib number 3. Fan favorite Aliy Zirkle drew bib number 23, Mitch Seavey drew bib number 27, and reigning champion Pete Kaiser drew bib number 9.

The full list of the starting order can be found below:

Bib # Musher Name Sex City State Country Status

2 Martin Massicotte M St-Tite Quebec CANADA Rookie

3 Tim Pappas M Big Lake AK USA Veteran

4 Kristy Berington F Knik AK USA Veteran

5 Ramey Smyth M Willow AK USA Veteran

6 Fabio Berlusconi M Lomazzo Italy Rookie

7 Wade Marrs M Willow AK USA Veteran

8 Linwood Fiedler M Willow AK USA Veteran

9 Peter Kaiser M Bethel AK USA Veteran

10 Lev Shvarts M Willow AK USA Veteran

11 Laura Neese F McMillan MI USA Veteran

12 Lance Mackey M Fairbanks AK USA Veteran

13 Meredith Mapes F Palmer AK USA Veteran

14 Deke Naaktgeboren M Fairbanks AK USA Rookie

15 Karin Hendrickson F Wasilla AK USA Veteran

16 Richie Diehl M Aniak AK USA Veteran

17 Gabe Dunham F Willow AK USA Veteran

18 Anna Berington F Knik AK USA Veteran

19 Jason Campeau M Rocky Mountain House AB Canada Veteran

20 Travis Beals M Seward AK USA Veteran

21 Nicolas Petit M Girdwood AK USA Veteran

22 Kelly Maixner M Big Lake AK USA Veteran

23 Aliy Zirkle F Two Rivers AK USA Veteran

24 Jeff Deeter M Fairbanks AK USA Veteran

25 Aaron Burmeister M Nome/Nenana AK USA Veteran

26 Martin Buser M Big Lake AK USA Veteran

27 Mitch Seavey M Seward AK USA Veteran

28 Robert Redington M Willow AK USA Veteran

29 Matt Failor M Willow AK USA Veteran

30 Tom Knolmayer M Wasilla AK USA Veteran

31 Jessie Royer F Fairbanks AK USA Veteran

32 Mille Porsild F Denmark Rookie

33 Michelle Phillips F Tagish YT Canada Veteran

34 Jessie Holmes M Nenana AK USA Veteran

35 Joar Leifseth Ulsom M Mo i Rana Norway Veteran

36 Aaron Peck M Grande Prairie AB Canada Veteran

37 Ryan Redington M Skagway AK USA Veteran

38 Magnus Kaltenborn M Whitehorse YT Canada Veteran

39 Tom Frode Johansen M Furuflaten Norway Rookie

40 Thomas Waerner M Torpa Norway Veteran

41 Jessica Klejka F Wasilla AK USA Veteran

42 Zoya DeNure F Delta Junction AK USA Veteran

43 Monica Zappa F Kasilof AK USA Veteran

44 Brent Sass M Eureka AK USA Veteran

45 Larry Daugherty M Eagle River AK USA Veteran

46 Sean Underwood M Atlanta GA USA Rookie

47 Jeremy Keller M Knik AK USA Veteran

48 Riley Dyche M Fairbanks AK USA Rookie

49 Alan Eischens M Wasilla AK USA Veteran

50 Quince Mountain M Mountain WI USA Rookie

51 Grayson Bruton M Sterling AK USA Rookie

52 Damon Ramaker M Fountain MN USA Rookie

53 Dennis Kananowicz M Tolsona AK USA Veteran

54 Robert Bundtzen M Anchorage AK USA Veteran

55 Jim Lanier M Chugiak AK USA Veteran

56 Nils Hahn M Nome AK USA Veteran

57 Kaci Murringer F Willow AK USA Rookie

58 Paige Drobny F Cantwell AK USA Veteran